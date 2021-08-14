南投星空季，合歡山浪漫音樂會揭開序幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投星空季在合歡山，以浪漫音樂會揭開序幕。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

合歡山國際暗空公園配合天文盛事「英仙座」流星雨，舉辦南投星空季─浪漫微光音樂會、觀星微旅行；縣長林明溱感謝交通部觀光局補助工程總經費4000萬元，改善公廁、公共設施無障礙的改善，也完成全國第1個觀星平台。

南投縣今年爭取到國發會500萬元補助，進行鳶峰及昆陽室內裝修，期望打造新的觀星亮點；南投星空季就在海拔2700公尺的鳶峰登場，觀眾沉浸在弦樂四重奏的悠揚音樂，包括《梵谷之歌》、《Let it go》、《私奔到月球》等耳熟能詳的經典曲目，不同主題的音樂饗宴，帶領現場聽眾進入浩瀚銀河之旅。

特別為合歡山暗空公園開發的「Meteor流星香水」，也在會場現身，以湛藍清亮，與森林的清新綠意為基調，堆疊出豐富多元的東方木質香調。

民眾若造訪清境山城，也千萬別忘了品嘗饒富異域風光的滇緬風味料理，如羊乳扇、錦灑、大薄片、酸木瓜雞湯、和洋芋巴巴等，令人讚不絕口。

暗空星夜童萌會，14日在清境舉行，從早上10點開始，就為遊客準備藝文及樂團表演，還有流行舞蹈、DJ秀，及最受孩子們歡迎的YOYO家族香蕉哥哥和橘子姐姐驚喜現身；現場還有「萌星空闖關集章」及「流星市集」，讓大小朋友們在趣味遊戲中，親近並了解天文知識。

南投縣民宿觀光業者持續推廣觀星，如星光民宿、空主題活動等，帶給民眾最優質的觀星旅遊體驗。詳情可至南投星空季活動網站查詢，或關注FB樂旅南投粉絲專頁。