圖為去年發行的振興3倍券。 （圖／本報系資料照片）

行政院長蘇貞昌。（資料照）

在朝野強烈主張振興5倍券全民免付費情況下，行政院長蘇貞昌昨(13日)晚拍板，全民免費領取5倍券，引發各界議論。資深媒體人趙少康昨晚在臉書直言，蘇貞昌一連轉了好幾個彎，先是要收1000元發5000元「5倍券」，只有109萬低收入者不需繳，社會反對聲音太大，改成增加到900萬被紓困者不需要繳，還是難息眾怒，終於宣布全民都不必繳1000元，「這跟馬英九當年的消費券不是一樣？簡直是東施效顰」。

趙少康指出，蘇貞昌完全是自己打自己的臉，原先說的繳1000元的各種好處，如什麼乘數效應等都成了鏡花水月，既然如此，還要花2、30億印刷好幾億張「5倍券」，必須得動用幾萬人去發。他認為，既然全民不需繳1000元，也不應該叫什麼「5倍券」，應該叫做「5000券」，誇張一點，也可以叫「無限大券」。

趙少康直言，蘇貞昌轉了半天彎，為了堅持一個莫名其妙的面子，把簡單的問題複雜化，治絲益棼，還不如學學美國老大哥拜登，把5000元現金匯到每個人戶頭裡，這樣簡單迅速有效多了。至於怕有人把錢存起來，則真是杞人憂天不值一哂。

最後，趙少康更用Hashtag寫下，「浪費無數人力物力、最後還是效法馬英九、蔡政府自打臉現形記」；他更在上傳的一張圖片上寫著「蘇貞昌還馬英九公道」、「5倍券勞師動眾，浪費資源，最後還不是學馬英九的消費券」。