今天是七夕情人節！前陣子爆發本土疫情，讓許多情侶無法見面，不少人趁著降級與節日到來，規劃與另一伴來個浪漫火熱的約會。對此，泌尿科醫師顧芳瑜也發文分享，男生必看性福密技，並提醒戰鬥當天要特別注意的3個高危險姿勢，一不小心恐發生肌肉拉傷、陰莖骨折或是膀胱發炎的悲劇。

泌尿科醫師顧芳瑜日前在臉書分享，七夕情人節男生必看的「性福密技」，想要有個圓滿的七夕夜晚，除了要做好事先準備之外，戰鬥當天的姿勢也要特別注意。

顧芳瑜表示，男性想要增強硬度與持久度，平常最好就減少抽菸、喝酒的頻率，最重要的是每周都要固定運動，頻率最好每周三次、每次30分鐘以上，心跳要大於130。另外，也要均衡飲食，別吃太多高油、高鹽和高糖分的食物，並確保有充足的睡眠。

顧芳瑜指出，戰鬥當天要特別注意3個高危險的姿勢，首先是小心折斷GG的姿勢「女上男下／騎馬打仗」，雖然這個姿勢能讓女生比較容易控制自己的感覺與位置，但若過度激烈，恐導致陰莖骨折，愛愛的過程中，一但聽到「ㄆㄧㄚ」一聲，並伴隨著劇烈疼痛與軟掉的狀況，務必要盡速就醫。

顧芳瑜透露，第二個則是小心扭到腰的姿勢「火車便當／需要靠腰」，這個姿勢需要很多下盤肌肉與腰部肌肉力量，如果用力不慎可能讓腰部拉傷，甚至導致脊椎骨折，因此沒有練過還是不要貿然嘗試；最後則是小心骨折的姿勢「水中打砲／超危險特工」，在浴室中滑倒的風險更高，肥皂水等清潔劑可能導致生殖器或膀胱發炎。