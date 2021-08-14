行政院將推出振興5倍券。圖為去年推出3倍券。（資料照）

今年振興5倍券原擬「1千換5千」的方案，引來極大反彈，連民進黨正國會也不認同，昨晚則傳出天行政院朝全民免費兌換方向規劃。民眾黨立委蔡壁如忍不住直言，振興券變變變到底在辯什麼？「哈囉，蔡英文總統、蘇貞昌院長，人民的心聲是『要現金不要券』你們是聽不懂，還是裝聾作啞？」

蔡壁如昨晚在臉書指出，振興5倍券變變變，「免付1000元」領券的適用範圍，從中低收入戶、到紓困4.0精進版紓困對象、又擴大至「全民免付」，變來變去、繞了一大圏，結果仍是「發券不發現金」。

對於此做法，蔡壁如質疑，既然已走到「全民免付」這一步了，為什麼不乾脆一點、簡化程序、省下20多億發券成本，直接(排富)發現金，給艱苦人一筆救急金，也讓被疫情壓得喘不過氣的上班族、中產階級有喘息的機會。

關於年輕人的心聲，蔡壁如透露有許多年輕朋友跟她抱怨，「疫苗打不到、紓困領不到、6月還繳稅」，現在政府又要他們『強迫消費』，紓困4.0領不到，5倍券不但擾民又難用，這個政府為什麼總是跟年輕人作對？

因此蔡壁如說，紓困4.0最被詬病的就是「補破網式」的紓困，許多非常辛苦的人卻領不到，製造很多紓困孤兒，產生相對剝奪感，「自以為是的蘇院長，這次5倍券發放，又設下各種白名單、黑名單，國家的資源就浪費在瑣碎的行政程序上，累死公務員。行政院一意孤行，不顧黨內不同意見，也不聽8成民意，蘇院長，你真的懂民主嗎？」