午後強降雨已成這幾天的主要天氣型態，今天仍不例外。受熱力作用影響，全台各地都有大雨甚至雷雨的可能，「像這種隨機長出的對流系統，發生在哪雨就下在哪」，跟不定時炸彈一樣，不定點亂轟。

以昨為例，大台北地區中午過後雷雨噴發，雨水來不及宣洩，導致台北市公館一帶、新北市永和區瞬間積水。氣象專家吳德榮指出，今午後旺盛對流發展，局部地區有陣雨或雷雨，必須提防「劇烈天氣」，民眾應注意。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指美軍聯合颱風警報中心一度把威克島南方的熱低壓定為輕颱，結果今晨又把它改回熱低壓；日本氣象廳則維持熱低壓。「可見僅憑衛星雲圖估計強度是很主觀的，沒有標準。」

吳德榮表示，該低壓正往西移動，但各家看法分歧，尤其通過關島後的路徑差異最大，有模式模擬往北走到朝鮮半島、有模式模擬往南走到呂宋島。他強調，低壓距離台灣尚遠，暫時不用太擔心，保持關注即可。

今晨西南沿海一帶受陸風、西南風輻合影響，已有短暫陣雨發生。今各地氣溫，北部24至35度、中部23至34度、南部23至33度、東部23至36度。