林良齊／台北報導

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新美國系集模式模擬的路徑，大致向西前進，但行經東經145度，路徑開始分歧，通過東經130度後，南北分散程度已超過1千公里；歐洲系集模式，模擬的路徑，大致也是偏西，但模擬的強度差異大，通過東經145度後，模擬數量大幅減少，路徑也是分歧的；可見「熱帶低壓」的10天模擬，愈近末期「不確定性」愈大，進一步討論其對台威脅？「還太早，再等等吧」。

吳德榮表示，今天凌晨西南沿海有陸風與西南風輻合，引發的淺對流，往西南部陸地移動，帶來局部短暫陣雨的現象；最新歐洲模式模擬顯示，今日白天至20日「太平洋高壓」逐日雖略有強弱變化，但台灣皆處在其邊緣，低層水氣多、大氣不穩定；「太平洋高壓」邊緣的沉降作用又不足以抑制「不穩定度」的釋放，午後常有強對流發展，有局部陣雨或雷雨；局部地區有「劇烈天氣」發生的機率。

吳德榮說，清晨陸風環流偶爾也有為南台灣帶來局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬。今日各地高溫約可達35、36度；北部約在24至35度，中部23至34度，南部23至33度，東部23至36度。