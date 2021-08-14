「小鬼」黃鴻升去年9月因主動脈剝離造成血管阻塞過世，享年36歲，在演藝圈擁有好人緣的他，仍不時有藝人朋友發文想念，女星曾莞婷昨（13日）透露晚2年才發現小鬼傳給他的新年祝福訊息，不禁感概：「那你快樂嗎…學姐很想念你」，未料卻遭網友怒批在蹭熱度，讓她氣到反嗆：「這世界最不缺的就是酸民」。

曾莞婷發文想念小鬼，卻被多數網友質疑蹭熱度，對此，她表示：「想你就是要說出來怎樣？」但更強調連文章都不敢發，只敢默默在限動抒發心情，就是不想引起風波，沒想到新聞曝光後，竟被認為是「超前部署」，她解釋IG是公眾帳號，私人訊息都是公司整理，直到昨天才發現有小鬼訊息，才會有感而發。

曾莞婷表示因為記者工作有點擊壓力，所以對於報導都會禮貌性回應，但也不忘澄清：「再說一次不是我自己發稿，也沒有要蹭什麼！我不需要！」接著更反擊酸民：「當你怎麼想一個人，甚至覺得他有什麼動機，就反應出自己也是這樣的人，這世界最不缺的就是酸民～不能認真認真就輸了，我承認我差點輸了」。

對此，網友也留言安慰：「這個世界上最不缺的就是鍵盤手，認真就輸了」、「大家都想祂，女神不要跟酸民認真，還是有超多粉絲都在懷念祂」、「懂你的人不用多說什麼就能懂，不懂你的你解釋在多還是要酸」。