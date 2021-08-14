邁入第11年的台灣國際熱氣球嘉年華，今天清晨移師鹿野高台，現場大約有700位遊客，每個人都有戴口罩，但與過去動輒數千人的場面差很大，台北市政府製作的熊讚熱氣球首度亮相，台北市長柯文哲說，熊讚是很好的城市行銷手法，希望讓台灣走出去，世界走進來，讓全世界看見台東。

清晨5點半天剛亮，台東縣長饒慶鈴與台北市長柯文哲今天同框，帶領熱氣球國家隊的HELLO KITTY、喔熊組長、全聯福利熊，及新加入的熊讚等共9顆熱氣冉冉升空，向鏖戰東京奧運的選手們致敬。

台東縣長饒慶鈴偕同台北市長柯文哲將共同啟動熱氣球自由飛。（莊哲權攝）

柯文哲台東寄養「熊讚」，要讓世界看見台灣

柯文哲成為熊讚熱氣球首位乘客，自由飛從空中飽覽台東縱谷風光，有媒體問他會不會怕，他說「不要講這個」，還有人問他在藤框內不能保持社交距離，他說「有戴口罩」。

台北新長柯文哲搭熊讚熱氣球自由飛。（莊哲權攝）

台北新長柯文哲搭熊讚熱氣球自由飛。（莊哲權攝）

柯文哲說，2年前第1次到台東縣市政交流，被帶到鹿野高台看熱氣球，當時就在想如果把台北市的品牌標誌放在上面，升起來大家都可以看到，是很好的城市行銷作法。

他說，這是熊讚首度亮相，以後可以讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，看到趣味的造型就想到台北，是很重要的城市品牌資產，以後會在更多的地方出現，到全世界去展出。

他說，台北沒地方可放熱氣球，台東可說是熊讚的寄養家庭，以後有比賽就出國，平日就在台東 。

饒慶鈴說，今天七夕情人節舉行熱氣球開幕自由飛，具有特殊意義，疫情邁入第2年，希望能用熱氣球讓台灣有更多正能量，開闢疫情的曙光。