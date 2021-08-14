據《每日郵報》報導， Delta變種病毒再次於美國掀起疫情，感染者卻多為不願接種疫苗的民眾與南方洲。美國西維吉尼亞大學因此祭出鐵腕規定，2021年秋季準備就讀衛斯理學院的學生，如果拒打疫苗將論處750美元(約新臺幣21097元)的罰款；若因此染疫，除須在校內隔離外，還要再罰上250美元(約新臺幣7032元)。

此外，還沒接種疫苗的學生與教職員，每週將進行一次新冠肺炎篩檢。與此同時，沒接種口罩的人在校園內須全程配戴口罩。

根據西維吉尼亞大學網頁上解釋，如果學生無法向校方提供有效的疫苗接種紀錄，證實自己有打疫苗，將不會退還這750美元。至於收到的罰金，校方將用於篩檢與各種校園安全措施，以維護每位學子的安全。

不過，校方的苦心顯然不被大多數人認同，社群媒體上批評的口水已將支持者淹沒。網友表示，「我希望學生會把錢拿去別的地方念書」、「假如這是真的，這種學校根本要抵制」、「這裡再也不是自由聖地」。但也有支持者聲援，「總有人要做點甚麼，謝謝西維吉尼亞衛斯里學院的聲明」。

事實上，除了大學祭出鐵腕作為外，多家財富在前500強的企業都正擬定自己的疫苗規範。目前已知有類似計畫的企業包括微軟與高盛，未來不打疫苗的人恐寸步難行。

此外，五角大廈也宣布所有官兵都須接種疫苗，美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）更認為教師也該強制接種疫苗。