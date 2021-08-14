美國退役高球選手吉姆金(Jim King)於當地時間8月10日病逝，死因是新冠肺炎的併發症，他今年86歲。吉姆金年輕時擁有188公分、104公斤的壯碩體格，被認為是PGA美巡賽裡有名的硬漢。吉姆金的老友路易斯(Jeff Lewis)說：「吉姆金是世上最強悍、最勇敢的傢伙之一。」吉姆金家住佛州的朱庇特鎮，佛州是近來美國疫情嚴重爆發的地方。

另一頭在紐約舉行的美國網球公開賽也受到這波疫情衝擊，美國網協本周緊急宣布本月24日開打的資格賽改為閉門比賽。依照美國網協6月時的規劃，美網將會「全程開放觀眾」，如今疫情再起，加上資格賽的選手較多，隨行人員估計有2500人，決定不開放觀眾進場。

美網的主賽將於本月31日開打，這是大會重要的收入來源，目前的計畫是照常開放全部觀眾。

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)在東京奧運受傷，預計休養到美網回歸。納達爾(Rafael Nadal)因為腳傷放棄溫網與奧運，也計畫在美網復出。費德勒(Roger Federer)仍為膝傷所困擾，他告訴《法新社》說：「我現在不比受傷之前了，那時候我只在乎自己排名多少，下一場要打什麼；現在有很多困難，我還得考量身體狀況、出賽的目標、團隊的意見。」