行政院規劃振興5倍券遭朝野抗議，英系立委13日更串聯主張，全民免付1000元、直接發放振興券，閣揆蘇貞昌隨後便決定，將朝全民免費兌換振興券方向規劃。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，12日他已與幾位藍營青年軍赴行政院抗議，蘇雖轉彎卻仍不願順應民意發現金，印券成本高達20幾億堪稱「國家吸血蟲」，既然蘇不理民怨，那他們也將重返行政院。

楊植斗12日與國民黨青年團前總團長田方倫、國民黨青工會內湖區會長張煥霖等年輕力量，宣稱秉持「戰鬥藍」精神赴行政院抗議，更在現場撒假鈔，以「沒真鈔，大撒幣」諷刺蔡政府。

楊植斗再在臉書發文，痛批民進黨公布6成民眾「願接受振興券」，這個民調既無恥更凸顯了民眾的可憐，因為日子快過不下去人民沒得選擇，如果行政院硬幹人民也只能無奈接受，這就是六成人民「願接受」的真相，民進黨敢不敢做民調，看多少人民「願接受現金紓困」？

針對12日赴行政院抗議的行動，楊植斗表示，當天有10幾位年輕人參與行動，他們將行政院貼滿請願書、占領出入車道，行政院嚇得派出副處長出面，接受青年的挑戰和陳情。楊強調，民進黨編列6000萬預算組織網軍擋公投，又要把人民20幾億的成本來印券，連紓困都要先肥一筆再說，根本是國家的吸血蟲；面對一個把人民當塑膠、不理民怨的政府，「我們將重返政院」。