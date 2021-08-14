又有女大生不雅片外流！一名女網友日前滑手機時，意外看到一支不雅片的女主角竟然是大學的學姐，而且臉部拍的很清楚，還穿著COS的女僕裝，心想可能是私密片外流，如果學姐知道應該會崩潰，猶豫該不該告訴她？貼文引發網友熱議，有人甚至爆料，女主角是xx大學某系的系花。惟貼文曝光不久已被刪文。

這名匿名女網友9日在「Dcard」女孩版上發文，直指前晚滑奇怪的網站時，意外看到以前xx學姊的影片「臉拍得很清楚，還穿著女僕裝」，懷疑這支不雅片可能被外流，讓她驚呼「真的不知道該不該告訴她，想請問這種影片有辦法檢舉撤掉嗎？感覺她應該會崩潰」。

文章曝光後掀起熱烈討論，幾乎所有網友一致認為應該跟她說，因為她自己可能不知道私密片外流，還有人回應直指「她是xx大學x屆的x系系花」，並怒轟拍這種影片還把臉拍這麼清楚「男友？前男友？前前男友拍的？ 」。

也有人回應說：「我不知道影片女主角到底多討人厭，但也不至於看到同性外流影片不幫忙檢舉下架」、「這個故事告訴我們平常不要得罪任何人」。。

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