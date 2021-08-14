夏天熱又悶，戴著厚重的安全帽，一路上光等紅綠燈的時候就夠頭皮冒油出大汗，不 只頭髮塌，頭皮生油老發毛囊炎，一不小心，還可能引起掉髮呢！每年夏天，都常傳出許多機車騎士因頭皮汗如雨下，頭皮發癢還猛掉頭髮。

皮膚科醫師蔡仁雨表示，毛囊的皮脂腺會分泌皮脂，頭皮的毛囊分布是全身最密集之處，出油的量是臉的2倍、身體其餘皮膚的4～6倍，戴安全帽時整個頭部都悶在帽子下，出汗量大，出油量也跟著增加，當然是很難受的事。

●頭皮長痘痘 當心是毛囊炎

蔡仁雨說，安全帽引起的頭皮問題，最常見的是毛囊炎。由於天熱，頭皮毛囊被 混著油的汗包覆著，沒有做好清潔毛囊很容易阻塞，並進一步引發毛囊中痤瘡桿菌感染，很多人常摸到頭皮上小小如臉部青春痘般的突起，就是毛囊炎。

由於對青春痘的厭惡，大家都忍不住把頭皮的青春痘擠破，但卻往往發現毛囊炎愈擠愈多，痘痘的傷口還會一再發炎突起，傷口愈抓愈大，更可能使頭皮感染往深部擴散，形成頭皮囊腫性痤瘡及化膿性痤瘡，甚至還有許多抓出頭皮蜂窩性組織炎的嚴重病例。

●頭皮油臭味 脂漏性皮膚炎惹禍

而有脂漏性皮膚炎的人，夏天流汗愈多，脂漏的症狀就更厲害，患者不僅受頭皮屑困擾，即使天天洗頭也常感覺頭皮油膩膩，老是帶著頭皮油臭味，讓患者困擾不已。

常戴安全帽會不會變禿頭？蔡仁雨認為，並不至於，雖然外力確實會造成掉髮，但那通常都來自於過度用力綁頭髮的長時間強大拉力的壓力，光是安全帽的重量壓在頭皮上，理論上並不會因此造成掉髮。

●天天洗頭 不要怕掉髮

蔡仁雨提及，機車騎士要預防夏日的頭皮問題，最基本的就是要天天洗頭，雖然 常有人說：「經常洗頭，頭皮的油脂清得太乾淨，會引起更嚴重的代償性出油，毛囊發炎和掉髮更嚴重」，不過，頭皮流汗不清洗才會更嚴重，而很多容易掉頭髮的人怕洗頭易掉頭髮而不洗頭，造成掉髮的問題會更加惡化。

值得一提的是，洗頭時的落髮並不是因為洗頭才掉的，而是本來毛囊就處於休止期，原本就會掉，因此不要擔心洗頭會讓掉髮更嚴重；洗頭的時候注意要清潔頭皮，第一次先洗掉頭髮上的髒污，第二次用指腹充分地按摩到頭皮的各個部位，把頭皮上的出油完全清潔。

(示意圖/常春月刊提供)

●頭皮愈抓愈癢 當心變禿頭

蔡仁雨提醒，頭皮出現青春痘等各種丘疹，最重要的就是「不要碰」。其實頭皮的毛囊炎通常1～2週內就能恢復，硬擠破的話會造成頭皮發炎，更可能因手指上的微生物造成進一步感染；通常毛囊炎頂多引起疼痛，若造成頭皮深部毛囊嚴重感染且被破壞，還可能再也長不出頭髮來了。

脂漏性皮膚炎也不能亂抓頭皮，有頭皮屑者一定都有經驗，頭皮屑愈抓愈多，頭皮愈抓愈癢，因此頭皮搔癢時，頂多用乾淨的梳子輕拍按摩一下頭皮即可，千萬不要用力地搔抓，否則脂漏會更明顯。

●安全帽要洗 善用內用護套

台灣騎士們戴安全帽，通常都只是怕被罰錢，真的把安全帽當護身符的人只是少數，因此很多人一頂安全帽一用就是好幾年不更換，安全帽內裡沾了陳年汗漬和細菌，蔡仁雨建議，最好選擇安全帽內裡可以取下來清洗的，否則也要使用可經常取下清洗的內用護套，因為雖然環境黴菌不會造成頭皮感染，但若頭皮有組織破損時，就可能產生繼發性感染了。