日本桌球天后福原愛結束與江宏傑5年婚姻後，一舉一動都引來關注，日前她三度上大陸媒體專訪，表示能活到現在都要感謝大陸粉絲，引來正反兩極評論。長期定居台灣的日籍男星夢多為此批評福原愛：「我覺得做人不能這樣」，而美女眼科醫師黃宥嘉則則認為，福原愛已離婚就不該被台灣人要求該做什麼，直言夢多此舉像是恐怖情人。

福原愛離婚後除了接受富士電視台邀請講評奧運桌球項目外，她也接受大陸媒體3度專訪，其中她語調回歸成過去熟悉的東北腔，更哽咽表示先前遇到低潮時，是大陸粉絲不離不棄的支持她，才讓她撐過那段黑暗期活到現在，也說希望未來用一生回報大陸粉絲，「用一輩子還給大家給我的這份愛」。

夢多批評福原愛不會做人。（圖／翻攝自夢多 mondo 大谷主水臉書）

對於福原愛的舉動，日籍男星夢多昨(13日)發出影片回嗆，直言：「福原愛，妳到底在幹什麼，怎麼會突然會講東北腔的中文呢？」強調：「首先，我沒有批評；第二個，中國的朋友們不用誤會，我從來到現在沒有罵過中國，我有很多中國的朋友」，對於大陸選手在東奧的表現也十分讚賞，但再提到福原愛，「福原愛，我覺得做人不能這樣，有可能從小都在運動，談戀愛有可能會這樣子，只是覺得...我啦，看了沒有很舒服」，並指出：「妳不能這樣，這邊不能賺錢、大家都批評，連道歉都沒有，然後開始講東北話」。

黃宥嘉替福原愛緩頰。（圖／翻攝自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間臉書）

對此，眼科醫師黃宥嘉昨轉發夢多新聞寫下：「不要有恐怖情人的行為：『怎麼可以一分手，就去說別人多好多好』，福原愛本來就是個壓抑的日本人，誰知道她愛誰。日本人，中國訓練長大，跟台灣人離婚了，已經不關台灣人的事了」，舉例白冰冰的前夫也是日本人，但並沒有日本人來吵白冰冰。

黃宥嘉最後諷刺：「台灣人很喜歡前媳婦感恩，沒想到夢多桑到台灣入境隨俗成這樣！不要自尊被福原愛擊潰，然後一直盧。」網友也回：「忘了她吧！眼前還有更重要的事！要我們關注！」、「愛講什麼話是她的自由，並不是那麼重要」、「她這樣行為才正常吧！有誰離婚了，還繼續愛前夫那邊人呢？」。