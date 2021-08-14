警方提醒民眾，接獲來歷不明的電話，絕對不要提供個資，以免受騙上當，並立即撥打165防詐騙專線檢舉。（民眾提供／盧金足南投傳真）

「有人盜用你的資料申辦新健保卡，積欠藥物費10餘萬元」，一名周姓民眾接到這通電話後，急的給個人資料，但感覺怪異，趕快到南投縣警局中興分局光明派出所求證，值勤員警劉俐均確認僅提供身分證字號，尚未提供個人金融帳戶等資料，也未聽從指示轉出任何金錢，女警劉俐均人美又耐心說明，及時保住民眾的10萬元，避免淪入詐騙集團騙術。

南投縣政府警察局中興分局光明派出所員警劉俐均日前接獲轄區周姓民眾報案，稱他接到健保局人員電話，告知有人盜用他個人資料申辦新健保卡，致積欠藥物費用達10餘萬元，希望他能提供個人資料，以協助將該案交給警方偵辦。

詐騙集團誆稱有人盜用民眾的資料申辦新健保卡，積欠藥物費10餘萬元，接到電話的民眾趕快到派出所詢問查證，差點受騙。（民眾提供／盧金足南投傳真）

民眾被騙健保卡使用異常 南投中興美麗女警機警阻詐

周姓民眾聽到欠繳費用急如熱鍋螞蟻，情急之下一時未查，便將個人資料提供，事後感覺怪異，於是到派出所求證。

員警劉俐均了解相關情形後，確認民眾僅提供身分證號，尚未提供個人金融帳戶等資料，亦未聽從指示轉出任何金錢，便詳細向他解釋這是詐騙集團常用手法，一定不要聽信任何指示前往操作ATM，也不要加LINE翻攝個人證件傳送。

光明派出所提醒，近期佯稱健保局及中華電信的詐騙案件非常多，如再次接獲類似電話時務必先求證，或撥打派出所電話、165反詐騙專線請求協助，周姓民眾對員警能熱心為民服務，詳細耐心說明詐騙集團詐騙手法，表示非常感激，稱讚員警「揪感心」。

南投縣政府警察局長呂新財深表示，詐騙集團以佯稱民眾健保卡使用紀錄異常方式對民眾施詐，往往造成民眾嚴重的財產損失，要求各分局應竭力偵破詐騙案件，並溯源偵破詐欺集團案件，以有效杜絕詐欺犯罪。

南投中興分局長黃念生指出，新冠肺炎疫情的防疫期間，行政機關也提供網路便民申辦服務，詐騙集團看準此一趨勢，利用民眾重視就醫需求的必要性，謊稱民眾健保卡將被停卡，要求民眾提供相關個人資料遂遭詐騙破財。

黃念生呼籲，健保局不會以電話通知民眾違反健保法令或將要鎖、停卡等訊息，也不會要求民眾按鍵轉接服務人員，請民眾提高警覺，以免遭詐騙集團套取個人資料，或蒙受其他損失。同時也請民眾提醒家中老人，接獲來歷不明的電話，絕對不要提供個資，以免受騙上當，並立即撥打165防詐騙專線檢舉。

警方提醒民眾也可以多多點閱「南投縣政府警察局中興分局」臉書粉絲專頁持續更新各種「詐騙手法」及「防詐新知」，並不定期舉辦有獎徵答活動。