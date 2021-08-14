行政院前發言人丁怡銘去年誤指冠軍牛肉麵店家使用萊牛，涉嫌散播食安謠言，遭告發違反《食安法》。台北地檢署偵查後，認為丁發言目的是強調台灣邊境把關做得不錯，沒有散播謠言惡意，13日依罪嫌不足處分不起訴。對此，國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇表示，丁違反食安法實在太明確，遭檢察官「法外開恩」不起訴，其不起訴理由實在「太拗了」。

《中國時報》13日報導，全案起因於政府去年宣布將開放萊克多巴胺豬肉進口，台北市市長柯文哲同年11月12日出席行政院會議，建議萊豬應有明白標示，並做好源頭管理，丁怡銘會後開記者會回應，指台北市副市長黃珊珊親自頒獎的「2020年臺北國際牛肉麵節」冠軍店家使用的就是萊牛，強調只要符合聯合國標準，就不會有食品安全問題。

王鴻薇13日在臉書發文痛批，丁怡銘違反食安法實在太明確，但時隔大半年之久，台北地檢署竟認為丁主要發言並非指使用含有萊劑的美牛，而是飼養過程中有使用萊劑的美牛，因此認定丁罪證不足，將他不起訴。這個結果讓王直言：「不起訴理由太拗了。」

王鴻薇強調，凡走過必留下痕跡，何況還是大張旗鼓的召開記者會。她把丁怡銘當初的記者會影片刊在臉書上，直接透過原音重現讓大家來公評，何況記者會後面大大的梗圖更直指店家使用萊劑牛肉；大半年的偵查不起訴，到底有沒有拗，看看影片就知道。