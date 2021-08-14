對於「振興五倍券」政策大轉彎，原本要用1千元兌換五倍券，行政院昨（13）日晚宣布直接發放五倍券，全民免1千元，周一與民進黨立院黨團開會後定案。劉寶傑指出，支出1千元換振興券對民眾負擔大，且「這些人正好是民進黨支持者」。財經專家黃世聰也披露2個關鍵數字，就是今年「失業率是4.8％，無薪假是5.5萬人」！

劉寶傑13日在東森電視《關鍵時刻》節目中稱，蘇貞昌原本衝衝衝，現在開始收了，本來他一直堅持五倍券多好，三倍券效益多高，才會有加乘效用，可是沒想到民進黨第一個跳出來，民進黨立委開始講不能這樣搞。結果英系、正國會全面反彈，蘇院長說好啦，五倍券應付的1千元，全部由中央政府吸收。劉寶傑怒轟，如果是這樣的話，給現金不就好了？！

財經專家黃世聰表示，蘇貞昌的理由是，一半國人免付1千元，另外一半要付1千元，容易造成民眾比較心態；且程序繁瑣、行政成本極高；另外就是今年台灣經濟成長非常好，可讓全民共享。

劉寶傑認為，雖然經濟成長好，可是那屬於外銷，內需非常慘，要付1千換振興券，負擔真的非常大嗎？而且這些人剛好就是民進黨的支持者！

黃世聰直言，如果按照這樣狀況，那乾脆直接給現金。因為五倍券印製成本以及時間曠日廢時。尤其今年失業率是4.8％，無薪假是5.5萬人，因為很多小公司沒開，是在苦撐的時候，所以重要是快，不要等到10月，再退一步也沒關係，就直接發現金。

劉寶傑質疑，用五倍券也不能找零，何不直接發現金，讓老百姓有感，拿到現金就去消費。

黃世聰認為政府想太多，歐美發現金，救了岌岌可危的那些人，撐住了經濟狀況，所以歐美寧可發多一點，錢再賺就有，但是這些人的工作、生存權，可能這樣就沒了。現在重點是要趕快、要快一點！