浪漫七夕今登場！相愛容易相處難，想與伴侶長久要懂得經營關係。一名自稱是醫生的男網友透露，與妻子結婚8年，兩人之間的感情因妻子貪得無厭的要求，逐漸消失殆盡，結婚這幾年妻子哭鬧討要生活費，從每個月8萬元一路提升為22萬，為了負擔家中開銷與房貸，他每天工作12小時還得兼職，一年只能休息7天，但妻子卻從未體諒過他，只會一昧的索取，最終讓他萌生想離婚的念頭。

一名男網友在臉書社團《靠北婚姻2.0》上分享，與妻子結婚8年，婚後的生活品質也算是中上等級，但對方卻還是不滿意，結婚這幾年來，不斷開出許多條件要他完成，過度的要求也讓原PO對妻子的感情逐漸被消耗殆盡。

男網友透露，結婚8年的期間，妻子每年都會跟他說「生活費不夠用」，但當初剛結婚的時候，他就給了對方每個月8萬元的生活費，但幾個月後，妻子就表明錢不夠用，要求要更多的生活費，因為疼愛妻子，他便答應將生活費提升至每月10萬元。

男網友崩潰地說，沒想到惡夢就這樣開始了，接下來的每一年，妻子都會哭鬧著說錢不夠用、想要提高生活費，因此他給妻子的生活費，從最原本的8萬元，一路提升至22萬元。「妳良心自問，真的不夠還是虛榮心作怪？」

男網友指出，婚前規劃買房子，本想要買在萬華地區，但妻子嫌吵且遊客多，因此要求他在文山區買房子，而這個決定導致買房預算一下子增加了近千萬元，也讓他每個月要繳11萬元的房貸。他為了支撐家中的開銷與房屋貸款，每天都要看診、值班超過12小時，休息時間還得兼差賺錢，1年365天只能休7天。

男網友也忍不住向妻子喊話「我們結婚8年，妳有體諒過我嗎？我們之間的感情，已經被妳慢慢磨掉了，我已經在考慮離婚了。」

貼文引起網友熱議，「別人的老公真的完全不讓人家失望」、「沒有雙向的體諒就無法建立真正的婚姻關係」、「這種老婆算了吧」、「都已經這麼用心去照顧家庭了，還被嫌棄，福中不知福」。另也有許多網友留言說，請問號碼牌哪裡可以領？我要求不高，還很會做家務。