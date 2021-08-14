【愛傳媒陳念初專欄】從工業社會進化到資訊化社會，今天的答案，不見得是明天的答案。想複製一個成功經驗，找到永遠成功方程式，面對常變的情境，已經不大可能。

摘瘤爺爺是日本的童話故事，農曆七月鬼月開始了，來聽聽妖怪故事是怎麼寫的。

從前有個老爺爺，臉上長一個大瘤。有一天老爺爺到山上工作，突然下起大雨，他找到一個樹洞躲藏，沒多久就睡著了。

當老爺爺醒來時，天已經黑了，不遠處傳來歡樂的歌唱聲，原來是妖怪在開著宴會。天性樂觀個性開朗的老爺爺，不覺得恐懼，隨著音樂也跟著跳起舞來，妖怪群見到老爺爺加入，也覺得非常有趣，繼續妖怪們的歌舞昇平。

天逐漸亮了，還聽到了雞鳴，妖怪們趕緊收拾準備回家。

一位妖怪領導大聲對老爺爺說：『今晚你再來跳舞吧！你的東西先留在這裡，晚上再回來拿。』妖怪其實把老爺爺臉上的一顆瘤魔法般地留了下來，老爺爺沒有疼痛，沒有感覺。

在老爺爺同村的另一個老爺爺聽到了這個故事，也想把自己臉上一顆瘤消失，就在三更半夜走進森林，等待妖怪出現。果然，看見一群妖怪在開宴會，即使點害怕，但跟進的老爺爺還是走進妖怪群中，假裝開心地跳舞者。

『昨天的老爺爺來了....』

這群妖怪一開始歡迎，後來發現這位不會跳舞的長瘤爺爺，一點都不有趣，還破壞了宴會的氣氛，於是，就說：『你以後別再來了，這顆瘤還給你。』

複製跟進想要把自己的瘤消失的老爺爺，最後臉上出現兩個瘤，懊惱的離開森林中。

以上就是日本摘瘤爺爺的童話故事，去年三倍券與今年即將施行的五倍券振興方案，與摘瘤爺爺故事，有什麼省思與啟示呢？首先，我們要先確認去年三倍劵是成功經驗，還是誇大了效果？

根據媒體報導，行政院長蘇貞昌在8月7號出席一場開工祈福儀式受訪時表示，去年的三倍券創造新台幣1千多億元的經濟效益，百貨、零售業銷售也創下佳績，政府希望再造三倍券的成功例子，精進、加碼推出五倍券。

根據審計部109年總決算報告指出，經濟部僅以數位三倍券每人平均消費5800元，就推估三倍券創造1352億元消費效益，該效益評估欠缺嚴謹，且缺乏消費端調查資料。

都是官方首長與單位的解讀，是否要有一致性？才能讓人民信任，政府一體的概念，恐不能這麼羅生門。若真實效應不到千億，也還有幾百億的振興效果，人民若不計較，接下來，我們再看看摘瘤爺爺跟五倍券的相關省思。

回到工業社會與資訊化社會的改變，過去工業社會掌握結果控制變數的方法，已經無法適用。

換句話說，要達到百億的振興，計算每一個人可以產生多少發券消費效益，推估最後的振興效果，這個預期統計數據，已經非現代社會經濟成長的計算方法，發現金人民只會存起來的消費預測，也欠缺實證，資訊化社會，今天的方法與預測，明天可能都不會成功，隨著整個環境變數的改變，誰都無法找出真正的成功方程式，更何況用複製三倍券的振興成效，要說服民眾五倍券一定能產生千億以上的振興力？

所以，關鍵可能不只是三倍劵的千億振興數據，是不是政府誇大與大內宣的問題？恐怕最大的不信任感，來自於資訊化社會變數無法掌握產生的集體共識？

如果所有變數都可以掌握，台灣今年的疫苗之亂與缺，不會在五月大爆發。

蘇貞昌是不是摘瘤爺爺？在於他能不能有資訊化社會無法預測未來的感性能力？這是面對變動的社會與世界，基本的應對態度，社會治理不是科學，連科學都無法掌握所有變數，用複製模式要讓人民認同，五倍卷一定是最優的振興方案，不符現代人的集體民意與風險思維。

紓困未成馬上振興不如用重建思維

從疫情重創政府應對來看，有關紓困部分，其實並未完成，馬上就進入了振興方案，美國至今有三波現金紓困，這三輪「大撒幣」，國會先後通過2.2兆美元、9000億美元和1.9兆美元紓困案，共5兆美元，有人比喻，這比打一場世界大戰還多。

台灣的紓困仍未到位，振興方案一定要發券才能振興也引發爭議，其實，筆者認為重建這個詞，是比較貼近國難救助，疫情的規模與重創，用重建比較能撫慰人心。

既然是重建，就有很多面向與深度可以政策進行，也可以不用複製去年的振興模式，不落入現金或發券的選擇。蘇貞昌是不是現代化的政府首長，從疫苗準備到紓困及振興方案，人民都在檢視，亂局才能檢視著首長的危機處理能力。

蘇貞昌的政策思維若是舊官僚的思考邏輯，甚至是執政黨意識偏執的結果，透過同一種強化文宣模式，形塑舊有成功模式，創造民調上的翻轉，而不考量各種情境變數，那就是政治上的一種賭注。

今年的疫情與去年不同，今年的紓困不滿與去年也不一樣，人民的不安更甚於去年，經濟的重創也超越去年的此刻，當三倍劵變成五倍劵，當紓困採去年模式，當口罩國家隊成功投射在疫苗國家隊時，當政府試圖用複製思維時，其實，已經主調上失去應變說服力，應變環境是一種政治上的能力，亂局中仍用官僚的經驗來面對變化的民意，這還是工業社會的框架，不是資訊化社會的態度。

蘇貞昌的振興主視覺用五倍劵，不僅有三倍劵的複製影子，還有工業社會治理框架結果論的悖時感，不過，支持者網路社群應該還是會裏應外合，過去三倍券的梗圖迷因，都可能會似曾相識的陸續出現。

『不爽換，不要換！』

『振興券不是紓困金』

『身體不聽使喚，還是去換了』

『關於弱勢政府有撥1000元讓他們去換喔！』

『罵的人就別去領，一邊罵一邊領，唉！』

蘇爺爺，您是後面那個摘瘤蘇爺爺，還是創新蘇爺爺，都在一念之間，想想這個童話故事，想想資訊化社會過程論的無常，若民間、黨團、在野黨都不認為五倍券是恰當政策，若您堅持複製三倍券振興方案，有可能您過去認為成功的三倍劵，都可能因好騎者墮，一著不慎，滿盤皆輸。

當然，支持者一定相挺，蘇爺爺不可能是一個人武功。

我沒反對任何方案，我的重建方案也是一種新思維，但言微也無法改變政府政策，摘瘤爺爺故事，只是要提醒蘇爺爺，當您不用馬英九時代振興方案可能被解讀具有創新意義，但沿用複製自己的振興方案，那個掌握時機不斷創新的主視覺若不見了，連國慶日視覺都想不斷創新的蔡政府，一定會非常不甘心。

重建這個詞，不只經濟面向，還有人心的撫慰的感性符號，蘇爺爺，想想吧！

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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