藝人江俊翰曾組台灣男團「三片吐司」出道，如今演藝重心都在戲劇上，在八點檔《多情城市》中的精湛演技備受肯定，不過昨（13日）卻突然在臉書表示有嚴重憂鬱傾向，也已經到醫院治療一個禮拜的時間。

江俊翰透露一個多月前就有嚴重憂鬱傾向，在身心狀況極差狀況下，雖然撐到節目凌晨錄完影，但察覺到實在撐不住了，便趕緊回家收拾簡單盥洗衣物後，就立刻前往醫院就醫，雖然已經住院將近一個禮拜，但仍在持續努力恢復中，雖然一度陷入嚴重的憂鬱、焦慮和躁鬱中，但在看了醫生和嘗試心靈層面療法後，相信很快就能找回原來的自己。

江俊翰更道出心裡話：「不論是否再拍戲，我只希望未來不夠愛自己的我，能夠更愛自己，讓自己活的更自在、更灑脫」，接著強調：「我很好、請大家放心」，希望所有粉絲不要為他擔心，對此演藝圈好友也紛紛為他打氣：「不用勉強自己一定要怎樣，要好好享受自己的不一樣」、「你一定可以走出來，大家都會陪伴你的」、「任何時候如果你想分享，我們都在」。

江俊翰2018年遭盤檢時因持毒被捕，事後退出《大時代》劇組，當時雖不時在社群分享心情點滴，但坦言狀態比外界想像更糟糕，閉關4個月更是憂鬱、躁鬱症齊發，好在靠家人及愛犬才撐過來，也給了他最大的心靈慰藉。

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