開放內用網友最想吃的是～

隨著疫情警戒降級，各家餐廳陸續配合著防疫政策開放內用，這讓許多民眾為之振奮，待在家裡這麼久，總算可以出門用餐、吃愛吃的食物，還不趕快手刀預約起來，好好祭一下五臟廟～

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了開放內用之後網友們最想去吃的美食類型，大家是不是蠢蠢欲動了呢？

No.10 拉麵

最令人懷念的還有拉麵～拉麵就是該內用的食物啊～外帶的拉麵不但冷掉還會浮出油水，整個失去靈魂，食之無味、棄之可惜。

正所謂拉麵的精隨就在湯頭，先喝一口長時間精心熬煮的濃郁湯頭，鮮嫩味美的叉燒入口即化，再夾起香Ｑ彈牙的拉麵，「簌」的一聲吸入口中，每一碗都是來自拉麵師傅的真功夫啊！

No.9 Buffet

對於Buffet開放內用，許多民眾也是相當期待，因為有超多種類的食物可以選擇，不論是海鮮、牛排、生魚片，還是水果、濃湯、沙拉等，應有盡有，適合和親朋好友一起前去，犒賞自己一番。

最後還有甜點和冰淇淋，每次去吃都帶著要吃回本的心情大殺四方，直到再也吃不下了才停止。不過還是適量取餐、夠吃就好，不要因此賠了健康啊~

No.8 餐酒館、酒吧

最讓上班族懷念的就是下班後喝一杯了，餐酒館跟酒吧不只享用美食，還專吃一種情懷，沉浸在放鬆的滋味中。

不論是跟同事一起抒發壓力，或是跟朋友一起分食美味的餐點，彼此在這舒服的氣氛中，聞著店裡淡雅的香氣、享受著好聽音樂，選擇自己想喝的酒。不管是Mojito，還是Martini，點上一杯符合心情的特調，享受悠閒的夜晚。

No.7 百貨美食街

百貨公司的美食街就像是大家相聚的地方，許多人會帶著家人出來走走、吹吹冷氣、吃吃飯，或是享受跟朋友一起在百貨公司逛街的樂趣。

逛累了大家就可以到美食街休息聊天，還可以選擇自己愛吃的，不管是小火鍋、牛排、日式料理、烏龍麵，應有盡有，在開放的空間裡，感受著雖然吵雜但卻熱鬧的百貨公司氛圍，也是許多網友想到百貨美食街內用的原因。

No.6 台菜、熱炒

熱炒店裡不論是快炒、火烤類、三杯與鐵板類甚至是生猛海鮮，都能一次吃到！聚餐小酌都合適，是許多饕客的最愛。

每道都香氣逼人、好吃又開胃，可以配上好幾碗白飯呢！再配上清涼的啤酒更是一絕的爽快，還能感受熱炒店的熱鬧氣氛，難怪網友們都期待可以到店裡大快朵頤！

No.5 排餐、鐵板燒

大家喜歡內用牛排館或是鐵板燒，除了食物之外，一走進店裡，聽著鐵板滋滋作響的聲音，肉肉的香氣也讓整個人都開心起來！

用餐全程還有服務生為我們服務，還可以按照我們用餐的速度上餐，保證吃到的每一口食物都是新鮮現做的，還能夠依照每個人的口味調整熟度，頂級享受的美味讓人難以忘懷～

No.4 速食

大家都知道，炸物就是要吃現炸的才好吃！雖然速食外帶方便，但回到家食物都已經冷掉了，唯有內用才能享用剛起鍋的美味。

現煎肉排搭配醬料及清爽生菜，炸得恰到好處的薯條，配上滋滋作響又清涼的碳酸飲料，讓人直呼過癮。不但便宜又好吃，更是國高中生放學、業務外出談生意的臨時好去處。

No.3 咖啡、甜點

柔和的燈光、輕鬆自在的氛圍、安靜舒適的環境，還有濃郁撲鼻的咖啡、好吃好拍甜點能夠撫慰心靈，這都是在家裡完全感受不到的，也是大家喜愛去咖啡廳的原因，甚至一待就待了一下午。

聞著咖啡香、甜點味，為自己打造一個舒適的場域，簡單又自然的小確幸，難怪這麼多網友想要趕緊開放內用啊！

No.2 燒肉、燒烤

燒肉、燒烤也是許多民眾最想內用的餐廳沒有之一～雖然曾有部分燒肉店有開放外帶並給予折扣，讓喜愛燒肉的民眾在家也能享用美味好料，但在家吃怎麼比得上內用呢？

燒得火紅的木炭、隨時更換的乾淨烤盤、現烤現吃的美味，再加上服務生有時還會親自幫烤的桌邊服務，最重要的是，不需要自己狼狽地收拾整理，不用吸入一堆油煙，叫人怎麼不愛呢？一想到口水就要流出來了～

No.1 小吃

無論是下班後就想在住家附近的小吃店叫碗乾麵再點一些小菜，或是中午時段和同事一起去吃滷肉飯配貢丸湯，小吃攤都是許多人心中最棒的簡單幸福。

再加上外帶回家肯定會製造許多垃圾，食物也都冷掉了，所以比起外帶，大家更喜歡內用。看著老闆廚房忙碌的身影、陣陣香氣撲鼻而來，再熱騰騰的端上桌，真是一大滿足～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年8月11日至2021年8月10日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『開放內用後網友最想吃的美食』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」