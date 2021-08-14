國民黨青年部副主任詹為元臉書發文附圖。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

衛福部部長陳時中昨日（12）再次表示，沒有所謂的「3+11」破口，因為「3+11」的政策並沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。國民黨青年部副主任詹為元表示，這讓他想起以前封建時代有位「雲公主」犯法，卻因尚書大人護航而無罪的故事，令他不禁感嘆生在一個「沒有對錯，只有顏色對不對」的時代。

詹為元13日在臉書發文指出，在以前封建時代，皇上的妹妹雲公主私德不佳偷東西被百姓抓到，百姓喊著要她負責並被懲罰。尚書大人聽聞趕來對百姓先說：「天子犯法與庶民同罪，應負起該負的責任。」雲公主偷偷躲了兩個月，尚書大人又出來說：「皇上說，偷東西並不是犯罪。」雲公主這時突然出現了說：「皇上英明！我支持皇上！」百姓只能苦嘆：「尚書大人真機靈！」

詹為元以此故事諷刺，陳時中說完「3+11不是破口」，民進黨立委范雲隨後便受訪表示，指揮官已經清楚說明3＋11不是破口，現在最重要就是大家團結防疫。針對陳、范二人的互動與事態發展，讓詹痛批：「扯翻了。」

不僅如此，詹為元更直言：「我很難過，我竟然生在這是非極度不分明的時代，以後沒有對錯，只有顏色對不對，只要是綠色的，那永遠不會錯了。真悲哀……」