台北市大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」13日深夜在臉書緊急公告，由於10日晚間有確診者到店面消費，因此從13日16點起停業進行大清消，預計14日16點重新營業。北市衛生局對此證實，的確有個案到該店外帶，已依規定通知業者清消，目前疫調中。

「深夜裡的法國手工甜點」昨日發文指出，確診者是10日22點46分至店面消費，因此配合政府防疫措施，13日16時起暫停營業一天，至14日16時恢復營業。店家也無奈表示，「今天突如其來的消息，讓我們都有些措手不及」，要向今天來現場撲空的客人說聲抱歉。

店家表示，除了販售店面第一時間大消毒外，也緊急聯繫許多客人，並達成所有員工的快篩初體驗，雖然只是短短停業一天，但收到許多朋友的留言鼓勵，想到大家在疫情期間的支持，覺得十分感動。

北市衛生局表示，該場所的確為本市確診個案足跡，個案曾於10日至該店外帶，昨日已通知店家清消，目前正在疫調中。