圖為行政院去年推出的振興三倍券。（資料照）

因應新冠肺炎本土疫情衝擊經濟，行政院規劃比照去年三倍券模式，推出五倍券，但原擬「1千換5千」的方案因批評聲浪太大、連綠營自家人都不挺，政院於8月13日晚間大轉彎，改為朝全民免費兌換方向規劃。資深媒體人趙少康在臉書批「這跟馬英九當年的消費券不是一樣？」。回顧當年馬政府發放了消費券，曾引來綠營圍剿，如今對比五倍券轉向，的確格外諷刺。

馬政府時期為了因應2008年全球金融海嘯，曾於2009年發行「消費券」，每人為新台幣3600元，欲帶動金融風暴過後的經濟發展。當時民進黨上下對此全力批判。以下為《中時新聞網》整理出當年幾位綠營人士的相關發言，讓讀者看看，民進黨是否在自打臉。

●總統蔡英文(2008年時任民進黨主席)：

蔡曾表示「這個消費券有點像政府跟媒體炒作出來的興奮感，如果大家覺得像煙火一樣，快樂一陣子也可以，但是是蠻貴的，那在使用這個消費券，大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」

●副總統賴清德(2008年為時任民進黨立委)：「民眾拿到現金的時候，他才有辦法做其他的應用，好比學費，政府應該要從善如流」。

●屏東縣長潘孟安(2008年為時任民進黨立委)：「我們要求的就是直接發放現金，以目前消券3600的額度，如果印刷成本節省起來的話，最少每一個人可以領到3800到4000元」。

●民進黨新聞稿(2008年11月18日)

曾提到發放消費券行政成本高，且從決策到執行的作業時間較長，更有必須防偽等問題，而且容易產生「以券變現」的亂象，不如改採取退稅及補貼弱勢的方式，直接給予民眾現金，更加快速有效。

(資料來源：政論節目粉絲專頁影片、臉書貼文、相關新聞報導)