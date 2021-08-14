江蘇揚州採取了疫情以來最嚴格的社區管控措施。澎湃新聞今天（14）日報導，8月13日，揚州發布公告，要求疫情重點管控區域內的封閉小區、封控管理小區均嚴格執行「足不出戶」。

此前，揚州已對主城區低風險小區實施了封控管理，規定：在疫情重點管控區域內，每戶每3—5天可限一人「憑證」外出採購。

如今，隨著疫情形勢不斷變化，當地進一步升級管控措施，取消了原來的規定，實施統一的「足不出戶」政策。

7月31日，揚州緊急發布《關於進一步加強新冠肺炎疫情防控工作的通告（第5號）》。其中提到，對主城區有確診病例或無症狀感染者的小區實施封閉管理，所在單元的居民實施集中隔離；並要求居民「足不出戶」。

而對主城低風險小區實施封控管理，每個小區原則上保留1個出入口，小區居民「非必要不外出」，對進出人員嚴格執行查蘇康碼、行程碼、測體溫、戴口罩等防控措施。

進入到8月份，揚州新增本土確診病例呈直線上升之勢，不斷有小區被划為中高風險地區，從而被納入封閉管理的「硬隔離」之列。

8月7日，江蘇省省長吳政隆在揚州檢查指導疫情防控工作時，作出了「揚州疫情正處於爆發期」的判斷。

第二天（8月8日），揚州再次發布通告，除了強調封閉小區要實行「足不出戶」之外，還提及，原則上，封控管理小區，每戶每3—5天限一人憑出入證和蘇康碼、核酸檢測陰性證明，經測溫後進出小區（自然村）採購生活必需品。

8月10日下午，吳政隆在大陸國家、省、揚州市疫情防控三級對接會上指出，還有部分感染者是通過社會篩查發現的，這表明：在社區和城中村管控、應隔盡隔應隔快隔等方面，還存在薄弱環節和漏洞。

次日，8月11日，揚州在新冠肺炎患者相對集中區域，設置六個疫情重點管控區域。要求相關區域內的封控管理小區的居民，不得離開所在小區，嚴禁聚集性活動，非必要不出戶。而區域外人員則一律不得進入。

8月13日，管控措施再度升級。官方要求，疫情重點管控區域內的封閉、封控管理小區均嚴格執行「足不出戶」。

揚州官方稱，對於居民生活所需的物資，倡導採用線上線下相結合的方式採購，由供貨方配送到小區門口。最後，由當地統籌社區工作者、中共黨員幹部、志願者等力量，做好「即到即送」服務。