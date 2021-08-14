東京奧運結束，美國代表隊最後關頭急拉尾盤以39面金牌稱霸獎牌榜，險勝中國大陸的38金。美媒《紐約郵報》批評陸媒居然把獎牌榜「加總」了香港、澳門、台灣額外3支代表隊（儘管澳門沒有獲得國際奧會會籍），成為「42金」贏過美國（其實全部加起來只有41金），後來雖已更正，但微博也被截圖下來引起美國網友謾罵。

美國網友批評陸媒變造東奧金牌榜。（摘自網路）

美媒版本的2008年北京奧運獎牌榜。（摘自網路）

美國網友批評這是卑劣的行為，還有人諷刺：「波多黎各的金牌也該算給我們（1金）。」「照這樣算第一名永遠是大英國協，再來就是蘇聯。」「非洲金牌最多，一堆金牌都是住在別國的非洲黑人拿的。」

美中兩國互搞小動作不是第一次了，2008年北京奧運，地主中國大陸狂掃51金（後來被追回為48金），美國36金吞下大敗，但是美媒以「總獎牌數」做排行而不以金牌數，例如NBC、紐約時報、ESPN都把美國110總獎牌數放在第1名，在這種美式排行之下，7金的法國反而排在13金南韓、9金日本的前面。

當時美媒宣稱「獎牌榜原本就沒有統一的排名方式」，如今美國隊在東奧險勝1金，美媒又改口「奧運向來都是以金牌數來排行的」。澳洲媒體News.com.au嘲笑美國媒體，表示全世界（包括國際奧會，總獎牌數只做為參考排名）都以金牌數做排行，只有美國媒體發明了總獎牌的排行方式。

國際奧會規定，單一代表隊最多只能有兩位選手進決賽，儘管有些會籍不同的代表隊確實是同一國，但是各自有會籍的代表隊獎牌是不可以加算在一起的。也有大陸網友承認目前敵不過美國是事實：「即使金牌數追上美國，總獎牌數大概還有20年以上的差距。」