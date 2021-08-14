性感女神邱淑貞的大女兒沈月多年前真面目曝光，遺傳了女神媽媽高顏值的長相令她備受關注，也因此獲邀登上許多時尚雜誌。沈月昨(13日)在IG分享過20歲生日，家人用電影《大亨小傳》為主題，替她舉辦了一場相當華麗的生日派對，其中沈月久違與邱淑貞同框，兩人的美貌又引發討論。

外型亮麗的沈月最近頂著「女神接班人」的封號出道，近日她接受雜誌專訪，表示自己其實個性內向，在外面其實不喜歡引來過多關注，又因為星二代身分，讓她從小學放學時就會有記者在門口等著拍她，自己其實非常不喜歡，父母親為了保護她，提議找保鑣貼身照顧她，未料給沈月帶來更多煩惱。

沈月當時進一步透露，上了中學後因有名人父母的身分，讓她在校園受到更多排擠，為此只好轉學，目前她正就讀國外的大學，去年因疫情回到香港，便開始遠端上課的生活，也讓她壓力變小。至於未來志向，沈月2019年時曾表示不想出道，想成為一名編劇，上月受訪，則坦承喜歡唱歌、跳舞，和時尚領域的事物，未來有機會仍對成為藝人有興趣。

昨沈月同步在IG和微博發文，寫下：「感謝大家的祝福和禮物！其實我今年讓家人朋友們不要送我禮物改成捐款。因為非洲馬達加斯加剛剛遇到了旱災+風沙災讓很多家庭連喝水和吃的都沒了。很感謝能夠捐贈4500餐飯給這些家庭！」，而照片中沈月不僅和一群好友合影，最吸睛的是與邱淑貞合影，沈月人美心善引來網友大讚：「青出於藍而勝於藍！」、「說不漂亮基本就是沒啥品味的，喜歡網紅妖精臉那種的」、「女兒很漂亮啊，鼻子比媽媽還好看」、「年輕真好啊，很漂亮，但沒有邱淑貞的臉的辨識度」。