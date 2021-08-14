A statement regarding our vaccination policy at @barclayscenter.



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眼見Delta病毒在美國肆虐情況日趨嚴重，擁有「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登的籃網，不得不率先開出第一槍，籃網14日官方宣布新球季所有員工與進場觀賽球迷，都必須出示至少打過1劑新冠疫苗的證明才可進場，勇士隨後也宣布比照辦理。

「根據紐約市長白思豪最近頒布命令，我們即將要求巴克雷中心所有員工與進場觀眾，在9月13日之前全面接種疫苗，」籃網官方表示，「屆時進入球場每個人(12歲以上)都被要求出示至少接種一劑疫苗證明，我們希望提供盡可能安全環境。」

勇士主場大通銀行中心也發布類似官方規定，要求所有進場球迷必須出示新冠疫苗接種證明，相較於NFL紐奧良聖徒隊先前雖提出同樣進場要求，沒有接種民眾卻可提供過去72小時檢測陰性證明就可進場的規定，籃網與勇士規定嚴格多了。

只是眼見目前美國疫情持續升溫，籃網與勇士率先要求球迷必須全面接種疫苗，相信將會帶起其他NBA球隊比照辦理的風潮，畢竟假如真的引發嚴重室內群聚感染，NBA或許很有可能走回去年3月停賽的回頭路，屆時損失恐怕更加難以估計。