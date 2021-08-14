美國國土安全部（DHS）今天在新發布的恐怖主義警示中表示，911恐攻事件20周年紀念日和即將到來的宗教節日，可能會引發極端分子的攻擊。

國土安全部在這份「全國恐怖主義警報系統公告」（National Terrorism Advisory System Bulletin）中並未明指任何具體威脅，但提到美國正處於「威脅加劇的環境」，而受種族和族群仇恨驅使及不滿防疫限制措施的暴力極端分子，又讓情況更加惡化。

國土安全部發布警告，是要提醒民眾和各州及地方政府機關留意。這些警示反映了其他執法部門蒐集來的情報。

美聯社報導，國土安全部5月也曾發布類似警示，今天的公告是後續。國土安全部表示，國內極端分子仍是美國執法機關眼中的全國首要威脅之一，至少今年內都是如此。

國土安全部表示，在阿拉伯半島活動的極端組織蓋達（al-Qaida）近期發行了4年來第一份英語版Inspire 雜誌，似乎是要搭上911事件20周年紀念日。2001年9月11日發生在紐約等地的一連串恐攻事件，主謀為蓋達組織，造成約3000人喪命。

國土安全部表示，911事件20周年和即將到來的節日「可能會成為具針對性的暴力行為催化劑」。

國土安全部還提到，國內極端分子基於宗教和族群仇恨，過去曾攻擊宗教場所和集會，但目前在這些地點並未發現任何「可信或迫在眉睫的威脅」。

一如先前的公告，國土安全部今天仍對那些「受個人恩怨和極端觀念信仰驅使」的國內極端分子和外國影響表達憂慮。

國土安全部指出，與俄羅斯、中國和伊朗政府有關聯的媒體協助散播各種陰謀論，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源、疫苗效力等，甚至在某些情況下助長了對亞裔族群行使暴力的呼聲。