一名郭姓軍官外遇林姓女同胞，不倫戀曝光被正宮提告，法院判決2人連帶賠償30萬元，郭男離婚後卻稱「2個人都愛」、「兩邊都無法割捨」，並以被妻子與岳父逼簽離婚協議書為由，提出婚姻關係仍存在訴訟，可是法官認為，郭男離婚後向友人說：「離婚是因為愛上別的女生」，顯示並未否認離婚事實，因此判決郭男敗訴。

據了解，郭男與林女都是軍官，郭妻2019年發現兩人婚外情，控訴郭男被抓包後對她說「兩個都愛」，想坐享齊人之福，除對2人求償100萬元，同時決定離婚。

但郭男辯稱，說那些話是為了讓妻子不要那麼囂張，而且是在妻子與岳父強烈要求下，被迫於離婚協議書簽名，才會提出婚姻關係仍存在之訴。

林女則聲稱，與郭男只有業務關係，2人不曾私下聚會出遊，更無不當關係，遭指名道姓、破壞清白，是受池魚之殃。

彰化地院檢視郭男與元配的對話紀錄，內容包括郭男說：「我有女朋友，妳就一定跟我離婚喔？」、「我可能是多情男子，一輩子會愛超過一個女人」、「我兩個都愛怎麼辦？」。足見郭男外遇事實，因而判郭男與林女需連帶賠償元配30萬元。

但郭男離婚後卻反悔，提出婚姻關係存在訴訟，強調離婚全因妻子與岳父強烈要求才簽下離婚協議書。

台中高分院認為，郭男身為國軍一員，已具有相當智識與膽識，且離婚後向友人表示，離婚都因「喜歡上別的女生」、「兩邊都無法割捨」，顯示未否認已離婚事實，因此判決郭男敗訴。