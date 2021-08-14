今日（14）是七夕情人節，前總統馬英九應景刊出父母舊照。馬表示，父親馬鶴凌是全校風雲人物，母親秦厚修則是有名的校園美女，兩人是大學同窗，偶然相逢一見鍾情。夫妻倆歷經艱苦的對日抗戰，更在不富裕的環境下拉拔5個子女長大成人，直到孩子長成才能享受兩人時光，留下這張合影。此文一出，半小時內吸引超過1.5萬人按讚，網友直呼：「基因超強大！」

馬英九今日早上9點在臉書發表文章《相守一生的情人，我的父親母親》，內文表示，他的父母都是湖南人，也是大學同窗。學法政的父親是全校風雲人物，曾代表湖南省參加全國運動會；學統計的母親是有名的校園美女，熱愛運動更寫得一手好字。一次偶然的聚會，兩人相逢，一見鍾情。

馬英九透露，民國33年，對日抗戰最艱苦的階段，父親響應委員長蔣介石「十萬青年十萬軍」的號召，決定從軍抗日，並由學生自治會在校發起從軍運動。送別會那天晚上，母親將兒女情長化為國家大愛，忍著眼淚跟父親許諾：「歷史上成功的男人，都是從戰場上走過來的，我等你回來。」

不僅如此，馬英九表示，大學畢業後兩人結婚，10年生了5個孩子，生活並不富裕，但一路攜手共度，把5個兒女養育成人。等孩子們都長大了，爸媽難得享受兩人時光，留下這張鶼鰈情深的照片。在七夕情人節的今天，祝天下有情人「執子之手，與子偕老」。

文章一出，半小時內獲得超過1.5萬個讚，網友紛紛留言：「基因超強大！」「基因真的好強，每位子女都是帥哥美女！」「難怪馬總統那麼帥 基因真好」、「馬總統簡直是爸爸的翻版，一樣帥，一樣有才華」、「果然是父子啊，長得根本一模一樣！」「沒看文字敘述還以為相片中的是馬總統」、「很有氣質的夫妻」。