大陸官媒《環球時報》今天（14）日報導，北韓駐中國大使李龍男日前接受採訪時表示，從8月10日開始的美國和南韓的聯合軍演，是美國對朝敵視政策的最集中表現，它絕不會受到歡迎，且必將付出代價。

李龍男說，從8月10日開始美國和南韓軍方執意啓動進一步加劇局勢不穩定的聯合軍演。此次聯合軍演是美國企圖用實力扼殺北韓的對朝敵視政策的最集中表現，也是威脅北韓人民安全並進一步惡化朝鮮半島局勢的自取滅亡行為，絕不會受到歡迎，而且必將付出代價。

他表示，無論演習規模如何、以什麼方式進行，它都是一場戰爭的預演，同時也是核戰爭預備演習，為的是更加完善對北韓實施先發制人打擊為主要目的的作戰計劃，這就是此次聯合軍演的侵略性質所在。

尤其是不顧國內外一致譴責和反對，美國執意舉行聯合軍演。很顯然，這表明美國的本意不在於通過對話解決問題，而是企圖以實力顛覆北韓制度。

他表示，當前形勢再次證明，北韓不斷發展國家防衛力量是千真萬確的正當措施。要實現朝鮮半島和平，美國就首先要撤走部署在南韓的侵略兵力和戰爭裝備。只要美軍駐紮在南韓，使朝鮮半島局勢定期惡化的禍根就絕不會消除。

李龍男稱，現實證明，光在口頭上說是不行的，只有積累能夠強有力地牽制外部勢力強加於北韓的威脅的實力，才能保障朝鮮半島和平與安全，這是我們生死攸關的需求。北韓已明確表態，將本著以強對強、以善對善的原則同美國打交道。

他補充說，只要沒有消除美國對北韓的軍事威脅，那麼就無法期待朝鮮半島和平與安全。針對美國的軍事威脅，北韓捍衛國家主權、領土和人民是合法權利。美國對朝政策沒有變化的情況下，今後北韓將絕不會對強加於北韓的各種威脅袖手旁觀，必將進一步快速加強徹底粉碎美國變本加厲的軍事威脅的絕對的遏制力。

李龍男稱，我注意到，中國各界人士、媒體和學界近期密集就聯合軍演可能給局勢帶來的影響表達了關切。最近一段時間，美國不僅在朝鮮半島，同時也在中國周邊國家和地區接二連三舉行各種聯合軍演。其目的就是同自己的手下盟國加強軍事捆綁，給中國施壓，進一步縮小針對中國的戰略包圍圈。通過美國的近期動向也不難看出，今後美國將進一步加強針對包括中國在內的亞太地區國家的軍事行動。美國是朝中兩國共同的威脅，朝中應繼續加強合作，共同應對。