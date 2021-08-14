才＋0一天 新北今又傳出有確診個案 10:162021/08/14 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市市長侯友宜。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北昨迎來首度真正的0確診，據了解，今又傳出有確診個案，至於個案數待下午2時中央疫情流行指揮中心記者會上公布。 新北市長侯友宜昨表示，面對疫情要學會謙卑、嚴陣以待，更要小心翼翼，「一天的零，不代表之後都是零」，仍要每天檢視疫情哪些沒做好？全力以赴，希望每個腳步都是穩定的，守住新北疫情也跟各縣市聯合作戰，守住全國疫情，疫情高高低低，用平常心看待最重要，守好疫情。 慢半拍的東奧 閉幕2天北韓才首播賽事 調查3＋11零進度 藍嗆監委看風向 #疫情 #新北 #侯友宜 #確診個案 #+0 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大安區知名甜點店爆確診足跡 北市衛生局證實「曾有個案外帶」 09:312021/08/14 生活 CNN開除沒打疫苗員工、法國強推健康通行證 都是被它逼的 09:202021/08/14 財經 郵局調查意願 員工憂被迫打高端 04:102021/08/14 焦點要聞 打疫苗仍染疫 哥倫比亞病毒株首度侵台 04:102021/08/14 焦點要聞 大陸疫情多點爆發 官方稱總體可控 04:102021/08/14 焦點新聞 雙多助陣 造紙三雄H1績昂 04:102021/08/14 財經要聞 確診者最好打疫苗 醫曝美研究：可降6成感染機會 11:592021/08/14 生活 月亮歌后癱瘓42年病情見曙光 曝遇奇蹟技術：相信很快能站起來 10:272021/08/14 娛樂 BNT進程樂觀 第七輪擬打AZ 04:102021/08/14 財經要聞 兒童染Delta更易重症 美爆送醫潮！專家：打疫苗前這樣擋病毒 06:422021/08/14 健康 2年期存單利率 連六升 04:102021/08/14 金融．稅務 生活熱門新聞 沒疫苗打！莫德納向南韓道歉 陳時中曾這麼說 - 生活 雷雨連發！今午後再炸 「隨機淹水」機率曝 - 生活 月付妻22萬生活費嫌不夠 醫師崩潰：我1年只休7天 - 生活 七夕激情交戰手冊曝 醫勸：愛愛3姿勢超危險 - 生活 紅衣男孩詭異現身路中央 駕駛崩潰尖叫、上千網友嚇歪 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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