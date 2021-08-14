65歲「月亮歌后」李珮菁因23歲時在新加坡動手術，意外導致下半身癱瘓，如今過去42年，2019年時她曾透露身體出現反轉，腳開始有知覺，還能開始踢腳，讓她開心期許未來病情能好轉。近日她受訪分享近況，透露病情有大進展，近日終於等到來自德國的新科技，目前已經恢復85%知覺，相信距離站上舞台表演那天已不遠。

2年前李珮菁一度傳出疑似厭世輕生，後來她出面受訪澄當時沒有想不開，只是太痛而吃多了一點藥，然而那次住院因禍得福，使她身體開始出現大翻轉，雙腳開始有了知覺，甚至還能「踢」，讓她滿足表示光是這點進步就已夠鼓舞她，會繼續再接再厲，期望有更多奇蹟發生。

李珮菁透露最近遇到德國來的新科技，讓她期待能早日站起來。（圖／中時資料照片）

去年因新冠肺炎蔓延，各行各業都受影響，靠與大眾接觸的演藝人員更是影響甚鉅，當時她回應，自己的狀況應該比一般人更慘，已經連續3場演唱會通告都被取消，而她身邊的錢所剩不多，坦言若說不痛苦是騙人的，「40年癱瘓已夠痛苦，好不容易堅強面對問題，努力再拚事業，偏偏又來疫情，怎辦？」

李珮菁23歲時因一場手術下半身癱瘓。（圖／中時資料照片）

據《三立新聞網》報導，李珮菁最近久違受訪，談到當紅時期她笑說：「我當年好紅啊，鳳飛飛都不敢接在我後面表演！」未料23歲那年在新加坡表演時忽然跌倒，緊急檢查後發現長瘤，在乾哥哥提議下在當地動刀，卻因此癱瘓了42年，但她始終不放棄，努力將自己照顧更好，就是為了迎接之後也許能遇到更進步的醫學能救她，李珮菁更鬆口，最近終於等到來自德國的新技術，讓她下半身知覺已經恢復85%，「我相信我很快就能站起來」。

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