阿婆香菇茶葉蛋是日月潭的特色美食之一。（盧金足攝）

阿婆茶葉蛋回來了！南投縣日月潭玄光寺旁，由91歲金盆阿嬤煮的香菇茶葉蛋，因應疫情暫停營業2個多月後，14日起重新開張，但阿嬤兒子詹先生表示，考量疫情安全及確認全體工作人員接種第一劑疫苗後，周末恢復例假日營業，後續將再調整營業時間，也設立透明隔板防疫，希望與遊艇業一起帶動人潮，民眾一早來買，直呼「好吃，來日月潭就是要吃阿婆茶葉蛋」。

阿婆茶葉蛋今天準備上千顆蛋的數量，歡迎民眾來回味，詹先生說，為了防疫衛生，由他們為客人裝袋拿取，遊客不只不會接觸香菇茶葉蛋，因為還是疫情期間，特別為茶葉蛋的店設立塑膠透明墊板，可以隔離與客人直接接觸，防疫是保護自己也保護別人。

阿婆茶葉蛋的兒子詹先生受訪時說，「媽媽是民國48年開始擺攤賣茶葉蛋，至今已經60多年了」，媽媽91歲還沒打疫苗減少出門，不然以前都會來到店裡幫忙也一樣看店，很多遊客都是來搭船遊艇的時候，上岸一定要來吃，阿婆會和遊客親切打招呼。

一般都是茶葉蛋，阿婆開發香菇茶葉蛋成為日月潭特色美食之一，詹先生表示，媽媽是看到當時香菇曬乾後，本來一斤高達2000多元，後來一度價跌嚴重，媽媽就想把香菇加進去茶葉蛋，結果意外的好吃，變成來來日月潭搭遊艇民眾特地來吃的美食。

「小時候我們家就住在玄光寺的涼亭旁邊」，詹先生表示，後來因為土地被徵收才搬家，這間茶葉店是媽媽一手賣起來的，從少女到現在阿嬤了，而且一顆香菇茶葉蛋要煮6個多小時才入味，一顆13元不漲價。

阿婆茶葉蛋從5月開始暫時停業，到現在已經兩個多月，詹先生表示，這幾天要重新開業前到店裡去打掃，發現遊客還是不多，可能因為疫情期間，沒有打疫苗的民眾不常出遊。

今天營業從早上9點多到下午5點，也是先觀望例假日的人潮，營業時間未來是不是要在平常日營業還要再評估。

全國警戒調降到二級，詹先生說，希望與附近的遊艇業者互相幫忙帶動人潮，恢復日月潭的觀光，附近店家大家都休息2個多月沒有收入，雖然是一顆小小的茶葉蛋，但是盼能為日月潭的觀光大家一起來幫忙。

今天來買阿婆茶葉蛋的遊客說，「好吃！」「回味的好味道」，到日月潭一定要吃「 阿婆茶葉蛋 」。