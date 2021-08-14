Blake Griffin on the Lakers Heat and other teams adding stars this summer: "You look at it but at the end of the day things on paper it's tough to say. I've been in situations where a team stacks up and it doesn't work out." #Nets — Kristian Winfield (@Krisplashed) August 12 2021

剛和籃網完成續約的「幹籃哥」布雷克葛瑞芬，這下子是在自打嘴巴嗎？葛瑞芬接受《紐約每日新聞》記者溫菲爾德採訪時，批評湖人、熱火及其他找來頂級球星加盟的球隊，根本就像「紙老虎」，等到球季真正開打，那一切都不會管用的。

「你看到那些豪華陣容組成的球隊，乍看之下可能很棒，但那些不過是紙上的東西，一切都還很難講，」布雷克葛瑞芬表示，「我也曾處在那種球隊當中，最後什麼都不管用。」當年他跟保羅、狄安卓喬丹也曾在快艇組成豪華的三巨頭陣容。

畢竟今年夏天休兵期，不只湖人、熱火兩隊積極補進頂級球星，就連原本擁有拉文、武切維奇兩名上季全明星球員的公牛，也挖來「球哥」朗佐鮑爾、迪羅薩兩人補強，眼見球星群聚現象重現，布雷克葛瑞芬當然要說些「風涼話」才甘願。

但布雷克葛瑞芬似乎忘記自己也在這種所謂的紙老虎球隊當中，籃網陣中擁有杜蘭特、厄文與哈登3大球星，他自己卻堅持續留這個豪華陣容效力，甚至稱讚籃網高層接連補進米爾斯、詹姆斯強生、班布利等人，這難道不是自己打臉自己嗎？