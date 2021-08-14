網友分享影片，只見一名紅衣男孩詭異現身路中央，讓汽車駕駛嚇到崩潰尖叫。（圖／翻攝自靈異公社）

今年8月8日鬼門開，一名網友日前分享一段毛骨悚然的行車紀錄器影片，只見汽車平穩的開在寬敞的道路上，周遭都沒有人，僅前方有輛車緩緩的行駛在道路上，但突然間卻有一名穿著紅色衣物的男孩竄出來，出現在道路中央，讓汽車駕駛忍不住大聲尖叫，驚悚畫面也引來近8千名網友熱議，最近剛好鬼門開，太嚇人了。

一名女網友日前在臉書社團《靈異公社》分享微博上的影片，從汽車的行車紀錄器中可見，晚上8點多行駛在高速高路上，前方僅一輛銀白色的車，本來開得平平穩穩，結果一名穿著紅色衣服的小孩子卻突然出現在路上，而且還試圖要橫越道路，讓駕駛忍不住放聲尖叫，並緊急煞車、停在路上。

女網友表示，由於沒有其他後續的影片，因此不太確定後續的狀況。不過，她很確定駕駛應該沒有撞上那名紅衣小男孩，因為當時道路寬敞空曠，如果真的不小心撞到小男孩，對方應該會以拋物線的軌道飛出去，但影片中卻沒有任何物體掉落。

由於最近恰逢鬼門開，因此也讓不少網友看了嚇歪直呼，「天啊！看完秒起雞皮疙瘩」、「真的要嚇死，還以為只是影子之類的，結果也太清楚了」、「看完覺得毛毛的」、「就這樣憑空出現真得很可怕」、「到底從哪裡冒出來的？重複播放好幾次影片，都找不到答案」、「剛好鬼門開，真的毛骨悚然」。

另也有網友腦洞大開說，也許內車道真的有一群在行走，結果那位紅衣不小心脫隊了，所以沒有了屏蔽，也就被大家看見了。

網友們對於駕駛是否撞到人爭論不休，有網友認為影片感覺是剪接上去的，因為紅衣男孩出現後周遭的畫面都糊糊的，但也有網友覺得應該是真的有小男孩，因為仔細看影片，感覺小男孩的身後有影子。