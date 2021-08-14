太狂了！美國部分州為了鼓勵民眾施打新冠肺炎疫苗，祭出了高額獎金的抽獎活動，一名來自北卡羅萊納州（North Carolina）的18歲少女接種完疫苗後，成為該州第三位中獎者，獲得了100萬美元（約新台幣2770萬元），該州州長亦證實了消息。

據美媒報導指出，北卡羅萊納州州長為鼓勵施打新冠肺炎疫苗，祭出了高額的獎金，只要施打疫苗，就有機會中獎。該州州長庫柏（Roy Cooper）於4日宣布100萬美元的中獎者，為一名來自溫莎（Winston-Salem）的18歲少女查維斯（Audrey Chavous），是費耶特維爾州立大學的新生。

報導指出，查維斯突然發現自己中獎了，一度憂心可能是詐騙，後來得知自己僅因接種疫苗，就幸運中了高達100萬美元的獎金，仍感到相當不可置信；查維斯也分享，新冠疫情剝奪了她的高中生活，決定接種疫苗不僅是為了保護自己，更是為了她身邊可能受病毒攻擊的所有人，計畫將這筆獎金用於大學學費以及往後的研究所開銷。

此外，北卡羅萊納州政府也宣布，會提供所有在8月前接種新冠疫苗的州民100美元（約新台幣2782元），同時，也承諾將給予協助開車載送交通不便的居民前來施打疫苗的民眾25美元（約新台幣700元）的車馬費。

至於查維斯所中獎的樂透活動，為8月1日前成功接種疫苗者，都有資格成為抽獎對象，另外，18歲以下的接種者，則有機會贏得12.5萬美元（約新台幣347萬元）的獎學金。