旅客開心地展示帛琉政府贈送的美金50元紅包。（范揚光攝）

台帛旅遊泡泡重啟後，首發團14日上午從桃園機場搭乘華航班機出發，許多旅客興奮地表示，就是要搶打帛琉提供的免費疫苗，甚至還有人已經在台打完第一劑疫苗後，打算出國混打第二劑。

此次飛帛琉航班為華航CI28班機，共搭載148名旅客，從清晨4點多就陸續前往桃機第二航廈指定地點集合，5點開始分批篩檢，約8時30分檢驗報告全數出爐，所有旅客PCR檢驗結果都是陰性反應，旅客隨即分批辦理報到手續，並先後通關出境前往候機室登機，班機在10時30分準時起飛。

舊地重遊的旅客周小姐說，自己已經去過20多次帛琉，在得知當地可以打疫苗後，她就毫不考慮地立刻報名，因為台灣疫苗短缺，要等第2劑只能「望穿秋水」；不過她和丈夫第1劑打的分別是AZ疫苗及莫德納，此行去帛琉兩人的第2劑都選打莫德納，希望不必擔心副作用。

台帛旅遊泡泡14日出團，旅客一早就前往桃園機場排隊採檢。（范揚光攝）

同樣在台打完AZ疫苗、選擇去帛琉混打的旅客葉小姐也說，此行她和先生的目標就是鎖定BNT疫苗，雖然聽說有人打完兩劑疫苗後依舊確診，自己也只能多小心注意了。

為了展現歡迎之意，帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）一大早特地前往桃機替旅客送行，並每人發放美金50元紅包，她高興地說，感謝指揮中心重啟台帛旅遊泡泡，由於兩國人民互動頻繁，她將會和星宇航空及虎航代表將見面，商討增班的計畫。