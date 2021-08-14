行政院擬發的五倍券，最後擬改為全民免付1000元領券，政院將於周一與民進黨立院黨團商議後定案。遭不少人質疑這不就是馬英九的消費券？有網友則妙回，五倍券是由政府幫你吸收兌領的1000元呦！等於恩澤6000元，還不快謝主隆恩！
行政院擬發的五倍券，原本有三方案，一是109萬名經濟弱勢民眾能免費領五倍券、二是擴大到900萬人免費領，第三則是全部免費領券。不過後來，英系立委昨天各自在臉書集體發聲明：「全面振興、全民免付」，連圖卡都做好了，顯然有備而來。
後來又傳出民進黨英系立委與縣市長赴官邸直接面見蔡英文總統，經討論後，找到解套方法，終於讓行政院定案，趕緊宣布全民領五倍券免付1千元。
不過對於民眾質疑，這不就是馬英九的消費券嗎？有PTT網友酸，當然不同，五倍券是本來要收1000啦，但我政府幫你吸收唷，所以我們應該要謝主隆恩，讓人民知道政府愛國愛民，替我們著想，幫我們省1000，有大大滿足，讚！況且，又給5000券，又代付1000，等於恩澤6000喔！
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