女星阿部瑪利亞以日本知名女團AKB48出道，之後來台發展加入「木曜4超玩」，而阿部瑪利亞也有個人YouTube頻道，訂閱人數達到20萬，她近日在影片中分享台日用餐禮儀差異，台灣人的一舉動意外引發熱議。

阿部瑪利亞6日在影片中分享台日用餐文化差異，在日本吃東西不能發出聲音，可是「吃麵類時一定要吸有聲音才是有禮貌的」，另外，在拉麵店用餐老闆有許多規則，若是女生為了不影響妝容或穿白色衣服不想弄髒，就會小心吸及小咬一口，但這樣不行會被罵爹斯。

阿部瑪利亞說日本吃麵一定要用吸的發出聲音。(圖/阿部瑪利亞 Maria Abe youtube)

對於台灣人習慣邊走邊吃的習慣，在日本幾乎不太可能發生，阿部瑪利亞解釋，這是為了體諒趕時間的上班族，一般在超商會販售果凍包可以邊走邊吸，快速又方便，如果是飯糰、三明治等食物就不行邊走邊吃，「那個是漫畫世界，不行爹斯喲會被罵」。

阿部瑪利亞來台也被同化，用筷子插食物，但在日本是完全不行。(圖/阿部瑪利亞 Maria Abe youtube)

另外，日本人對筷子默默有很多規則，像是拿筷子插食物、用筷子移碗盤等等都不行，特別是用筷子遞食物，這讓阿部瑪利亞難以認同，「摳勒哇台灣的大家很常做爹斯油，在日本的話非常嚴重」，而筷子與筷子接遞食物發生碰撞聲像是在吵架。

別忘了阿部瑪利亞是日本人竟然不能夾菜給別人吃!

包括筷子放著不能對人，在桌上必須橫擺、衛生筷使用完要放回塑膠袋折起來等等，她也透露剛來台灣時，見到友人用筷子插起玉米吃，讓她感到震驚，不過當她自己待在台灣時間久了，也習以為常，她甚至還坦言，「我最近也會這樣吃」。