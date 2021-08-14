立陶宛與中國的關係持續惡化之際，當地傳媒報導，近日有疑似駭客的人士在網上兜售超過160萬筆據稱是立陶宛外交部資訊系統的機密電郵及文件，內容包括與中國的相關事務。立陶宛外交部11日證實近日曾遭網路攻擊，懷疑是不友善國家發動，但拒絕進一步評論。

香港東網引述立陶宛外交部聲明指，當局已注意一項網路攻擊，相關調查工作經已展開。該國總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）週四（12日）進一步證實，有包括被列為「機密」級別的外交文件遭竊，恐損害盟友利益，又要求加強公私營部門對網絡攻擊的抵御能力。

「波羅的海通訊社」（Baltic News Service）報導，立陶宛防長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）表示，該國外交部去年11月亦曾遭到網路攻擊，當局懷疑去年以及近日的攻擊行動，都與俄羅斯特種安全單位有關。他指出，網上出現的所謂外洩資料，有可能以假亂真或捏造。