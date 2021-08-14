全球瘋搶疫苗，陷入有錢也買不到的窘境。莫德納總公司因疫苗出貨延遲，今向南韓代表團致歉。中央流行疫情指揮中心本周召開記者會，媒體詢問指揮官陳時中「會不會去美國爭取疫苗」，陳答「任何作為都願意嘗試」，被網友虧佛系喊話。

因疫苗遲遲不到貨，南韓政府氣得派出代表團前往美國，找莫德納總公司理論。南韓原下單4000萬劑，至今只來了不到250萬劑，數量約總額的6%；說好7月有貨，結果延到8月；如今8月了，又說超過半數疫苗會晚到。

南韓派人殺到莫德納總公司「催貨」，並發表聲明，對於莫德納延遲供貨一事感到遺憾；莫德納隨即表示歉意，承諾維持供貨穩定。

台灣媒體曾問陳時中，有沒有考慮比照南韓，親自前往原廠爭取疫苗，陳時中回應，「任何對疫苗取得有幫助的事，都願意嘗試」，未具體說明。

網友虧陳時中「佛系喊話」，質疑政府口惠實不至，「國際現實如此，指揮官心知肚明」、「喊一喊我也會，反正到時候兩手一攤」、「疫苗供不應求，你又沒買得比人家多」；也有網友替陳緩頰，認為去了也沒用，「不如留在國內盯疫情」、「搭飛機風險更高，沒事別出國」、「跟原廠討疫苗，不是駐美代表蕭美琴的任務嗎」。