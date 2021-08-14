今日是農曆7月初七，不僅是浪漫的七夕情人節，同時也是魁星爺誕辰日，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享5大考試開運法，「魁星是讀書人所崇拜的神明，主要掌管文事及考運，因此想求功名的人，都可以向魁星爺求得好運！」除了求姻緣之外，建議在學、在職中的考生們也可把握今天為自己祈求學業或事業順利。

若前往廟裡祭拜，可以準備壽桃、長壽麵、水果、鮮花或蔥（聰明）、芹菜（勤勞）、粽子（包中），還可以將蠟燭點在桌上，有開啟光明之路之意。艾菲爾老師也公開祭拜口訣，「先禀明自己的姓名、住處、所求何事，並表示今日來向您祝壽，希望您保佑考試順利、事業亨通。」若無法到廟裡祭拜，也可在當天看著手機中的「魁星踢鬥圖」，並在心中默禱，許下心願讓課業及事業功名「一舉奪魁」、「獨占鰲頭」。

若無法到廟裡祭拜，艾菲爾老師表示，可在當天看著手機中的「魁星踢鬥圖」默禱。（圖／塔羅牌老師艾菲爾FB）

艾菲爾老師公開5大針對考試的開運法：

▍1.靈圖開運法

可使用「魁星踢鬥」或「文昌帝君」靈圖，來為自己加強考運，因魁星爺是考生守護神，和文昌帝君齊名，在加持考運方面特別有幫助。

▍2.佩帶紫水晶或魁星踢鬥手鍊

紫水晶可幫助人在思考時更集中精神，亦可增加智慧，使得考運亨通，提高工作能力，也可加強睡眠品質。艾菲爾老師解釋，「魁星踢鬥是根據北斗七星佈局而設計，古代稱北斗七星為『帝王之星』，它掌管福禍吉凶。手鍊上的鈦晶招財，青金石能避邪，有助舒緩情緒，讓頭腦清醒，天河石有助於溝通，珍珠招貴人與桃花，搭配銀質幸福星，更有開運能量。」

▍3.臥室開運

在臥室門牆上，左右各掛上9條9寸（約27.5cm）的紅線，掛上紅線可對應到「山天大畜卦」，有助聚集能量和智慧，每掛上一條時，就在心裡默念六字大明咒「唵嘛呢吧彌吽」，再冥想「準備的都考出來」，剩下的就是靜心準備。

▍4.拜對文昌帝君

文昌帝君是讀書人的守護神，建議祭拜時以生菜為主，而祭拜過後的供品，可料理後讓考生吃，吃加持的食物可讓考運更旺。但每個祭品都有不同意義，要注意不要拜鴨蛋或丸子等圓形食物，因為象徵零分，而蔥象徵聰明、智慧；芹菜象徵勤學；竹筍象徵考試順利；蘿蔔象徵拔得好彩頭；粽子象徵包中；鳳梨則可以讓考運變旺。

▍5.進考場先跨左腳

古人云「男左女右」，或者「左青龍右白虎」，左邊在風水上具有正統主導的地位，進考場時若能先踏左腳，表示占盡上風，可以搶得先機。