75歲嬤忘了回家的路，忠犬「笨笨」暖伴一天一夜

家住台中太平的75歲林姓阿嬤，疑似因失智，日前下午離家後一夜未返家，隔日下午被民眾發現阿嬤帶著白色小狗走在車輛奔馳的東區環中東路車道上，民眾見險象環生，趕緊把她們帶往路旁休息，並通報警方到場，經一番折騰，警方通知其子到場，才知道阿嬤離家一天一夜，忠犬「笨笨」一路相伴，看到主人也猛搖尾巴露出「我有保護好阿嬤」的表情。

台中市警察局第三分局東區分駐所日前中午1時許獲報東區環中東路有阿嬤跟一隻狗走在快車道上非常危險，當時氣候不佳、雨勢忽大忽小，員警旋即趕至現場，發現75歲的林姓阿嬤正被一群熱心民眾團團保護著。

員警透過人臉辨識系統查詢後，赫然發現林姓阿嬤竟於前一日下午3時就已離家，被家屬通報失蹤。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

阿嬤說，她帶著愛犬「笨笨」一起出來找朋友，現在準備要回去了，卻找不到回家的路，只好沿著路一直走。因阿嬤疑有失智狀況，能夠提供的訊息有限，員警透過人臉辨識系統查詢後，赫然發現她竟於前一日下午3時就已離家，被家屬通報失蹤。

一開始聯繫不上家屬時，員警原欲協助載阿嬤和「笨笨」一同返家，無奈「笨笨」雖然忠心護主，但在外頭流浪了一夜，又濕又害怕的牠完全不願意上警車，幸好最後順利聯繫上阿嬤兒子趕來現場，「笨笨」也猛搖尾巴露出「我有保護好阿嬤」的表情跑向主人。

阿嬤兒子向警方表示，母親昨日下午3時就帶著「笨笨」從太平區的住家外出，全家人在附近找到深夜都找不著，已向鄰近派出所報案協尋，沒想到母親竟然會徒步走到近5公里外的東區。看著全身衣服都淋濕的母親，還有陪伴在一旁的愛犬，他緊緊摟著母親的肩膀，感謝熱心民眾及警方的協助，才能讓母親平安無事。

警方提醒，若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，亦可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上、衣服間縫上可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。