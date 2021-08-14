【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著全台疫情警戒降至二級，各地開始恢復旅遊人潮，臺北市政府觀光傳播局也推出「臺北旅遊人潮警示燈號系統」，顯示臺北市11處熱門景點的人潮燈號，包含西門町商圈、士林觀光夜市、信義商圈、陽明公園、松山文創園區等，貼心整合景點即時影像、即時天氣概況、周邊交通路況、周邊停車場等資訊，提供民眾前往各景區前能先瀏覽景點相關資訊，避免於疫情期間產生人潮群聚的情形。

▲「臺北旅遊人潮警示燈號系統」以紅、黃、綠燈顯示人潮資訊。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

臺北市政府觀光傳播局於2020年推出景點即時影像系統、2021年推出「臺北旅遊警示燈號」，由景點現場人員進行人潮回報，提供民眾出遊參考。為提供民眾更精確的景點人潮資訊，觀光傳播局今年度與電信業者合作，推出自動化判別的「臺北旅遊人潮警示燈號系統」，以電信訊號推估各景區現場人潮狀況，並以景點範圍人潮平均值的概念自動判斷出人潮燈號。

▲出門前，透過「臺北旅遊人潮警示燈號系統」可即時掌握人潮動態。 圖：臺北市政府觀光傳播局╱提供

燈號分為紅燈「人潮擁擠」、黃燈「人潮略多」及綠燈「人潮正常」，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往；另頁面也同時顯示景點周邊即時交通路況、周邊停車場剩餘車位等資訊，提供民眾景區之多元資訊，出門前可一目了然。

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