東京奧運結束後，英國男子400公尺接力的銀牌可能遭到追回，原因是其中一位跑者CJ烏賈(Chijindu Ujah)被懷疑使用禁藥，他被驗出對兩種違禁藥物呈現陽性反應。依據國際田總的規定，如果CJ烏賈確定使用禁藥，他的隊伍將被剝奪獎牌、積分與獎金。若是英國隊被取消銀牌，將由原本的銅牌加拿大遞補，然後第4名的中國大陸可遞補銅牌。

CJ烏賈被驗出的是Ostarine與S-23，都是可以增強肌肉的藥物，被世界反禁藥組織列入禁藥名單。如果要保住銀牌，CJ烏賈現在的選擇包括以備用樣本（樣本B）來複檢，或是提出合法使用那些藥物的有力證據（誤用或被下藥之類的）。無論如何，這宗案件預計會被帶上體育仲裁庭，在這期間CJ烏賈被暫時禁賽。

事發後CJ烏賈在個人IG貼文：「保持專注，因為真相可能比幻想更瘋狂。」此次400接力美國隊爆冷沒進決賽，挨轟是「田徑隊之恥」，金牌為義大利隊。

如果CJ烏賈被定罪，他將面臨禁賽4年的處分，並且殃及3位銀牌隊友休斯(Zharnel Hughes)、齊爾提(Richard Kilty)、米契爾布雷克(Nethaneel Mitchell-Blake)，成為英國奧運史上最大的作弊案之一。