根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）13日發布全球最新數據，顯示2021年7月已成為過去142年以來，地球最熱的7月；從20世紀的攝氏15.8度，上升0.93度成為16.73度。從區域來看，亞洲則打破2010年的紀錄，正經歷該地區有史以來最熱的7月。此外，北半球陸地溫度也上升攝氏1.54度。

NOAA公布的2021年7月數據顯示，從全球範圍來看，相較於20世紀的華氏60.4度(約攝氏15.8度)，陸地與海洋表面總溫度平均值已上升華氏1.67度(攝氏0.93度)，而成為有紀錄的142年來最熱的7月。上次地球發燒破紀錄的時間為2016年，但這次比2016年的紀錄高出華氏0.02度(約攝氏0.01度)。2019年與2020年氣溫數字則持平而未成長。

在北半球，7月份的陸地表面溫度也是有紀錄以來史無前例最高溫，平均上升華氏2.77度(攝氏1.54度)，打破2012年創下的紀錄。

從區域來看，亞洲打破2010年創下的紀錄，正經歷有紀錄以來最熱的7月；歐洲則是遭逢有紀錄以來次熱的7月，與2012年紀錄相同，比2018年7月稍稍涼爽一點。北美洲、南美洲、非洲與大洋洲的溫度，則都擠進有紀錄以來的前10名。

此外，根據「國家環境資訊中心」（NCEI）的《全球年度氣溫排行展望》報告，2021年仍有可能擠進有紀錄以來地球前十大最熱排行榜。

報告還引述美國國家冰雪資料中心（NSIDC）數據，從北極海冰覆蓋率來看，2021年7月北極測量到的海冰覆蓋率在43年中排行第4低，顯現北極海冰縮小問題嚴重。不過，南極海冰面積在7月份的紀錄卻高於平均水平，為2015年以來海冰面積最高的一次，也是有紀錄以來的第8高。

整體來看，截至2021年7月，全球熱帶氣旋數量已高於正常水平。在大西洋盆地，本季第5個颱風已於7月形成，而北太平洋東部與西太平洋盆地則各出現3個颱風。

NOAA首席科學家史賓拉德（Rick Spinrad）表示，「在這種情況拿下第一名是蠻糟糕的事情。7月通常是地球1年中最熱的月份，但2021年7月已成為有紀錄以來最炎熱的月份。這項新紀錄更讓氣候邊遷為全球增添不安與破壞」。