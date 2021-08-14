中天綜合台週末強檔韓綜《Running Man》，本週日(15日)播出主題「抓住FA中的星星－明星們的契約戰爭」，邀請饒舌歌手Jessi及2PM成員祐榮兩位來賓，進行一連串經紀公司老闆與超級明星的爭霸戰。

在節目中有著良好互動的金鍾國和宋智孝，被粉絲封為「懵鍾CP」，這集兩人被分在同一組，再度被調侃湊成一對，HAHA虧「知道他們是一對的」，兩人不但沒反駁還順勢演起來，宋智孝也開玩笑表示要他幫忙保密。最後三人在遊戲過程意見分歧，HAHA為讓兩人乖乖就範出口便威脅：「我有證據！我手裡有你們的照片！」作勢要從口袋拿出證據，此舉讓金鍾國笑翻直說他「瘋了」！

而李光洙算是《Running Man》的靈魂人物，靠著大膽直率的作風圈粉，在節目中總是不顧形象賣力搞笑，為了拿下勝利不擇手段，瘋狂舉動逗樂觀眾。在遊戲環節中，

《Running Man》金鍾國、宋智孝遊戲中遭曝在一起。(圖/中天綜合台提供)

梁世燦隨口玩笑要求他剪去先前為拍戲而留長的頭髮，才願意和他同組，原以為李光洙會像過去一樣努力捍衛他的寶貝頭髮，沒想到這次他竟果斷拿起剪刀自行斷髮，這個舉動把梁世燦嚇壞。精彩爆笑的內容就在中天綜合台每週日晚間6點韓國綜藝《Running Man》。

《Running Man》在中天綜合台播出滿一週年，為感謝粉絲一路支持，中天舉辦週年寵粉活動，上「中天綜藝攏底家粉絲團」參加活動，就有機會獲得『韓國Running Man2021粉絲線上見面』門票。