言承旭20年前演出《流星花園》爆紅，近來參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》，在節目上獻唱當年成名曲《流星雨》，讓不少粉絲湧現回憶，但最令人難以置信，則是與他傳出多年不合的大S，也特地獻聲打氣，更喊話：「道明寺，我是你的杉菜」，除了讓粉絲紅了眼眶直呼感動，也打破多年來的不合傳聞。

言承旭參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》，演唱20年前成名曲《流星雨》，勾起粉絲無限回憶，更全場大合唱掀起一波高潮，此外，節目組也邀請大S獻聲打氣，一開口就直呼：「道明寺，我是你的杉菜」，接著表示以前拍戲時兩人動不動就互相耍彆扭，當時認為他是高深莫測的死小孩，現在反而變成一個大哥哥，還比以更開朗有魅力，接著喊話：「你是我人生中第一個男主角—道明寺，杉菜永遠都在」，此段話似乎透露兩人早已冰釋前嫌。

大S獻聲為言承旭打氣，破除不合傳聞。（圖／中時資料照片）

當年大Ｓ和言承旭在拍《流星花園》時，就頻頻傳出不合傳言，大Ｓ更曾在媒體訪問時坦承「言承旭真的很怪，根本無法和他相處，也不想再合作」，主要原因是覺得言承旭總是沒有任何原因，就會無端發起脾氣，讓人覺得無法與他好好相處。

言承旭演出結束後，在微博發文抒發心情，坦言因為「道明寺」這個角色被很多人認識，但後來很想擺脫「道明寺」光環，反而陷入迷茫，如今44歲的他，已經接受曾經遇到了『道明寺』」，甚至學會接受自己的不完美，決定挑戰一下自己，看看這一次是不是能夠贏自己。